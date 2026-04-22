HEC Paris Jouy-en-Josas
HEC Paris Jouy-en-Josas jeudi 28 mai 2026.
HEC Paris Jouy-en-Josas Jeudi 28 mai, 19h30
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-05-28T19:30:00.000+02:00
Fin : 2026-05-28T22:30:00.000+02:00
1
https://events.blackthorn.io/en/7R4PSv67/g/TfEa077k3N/hec-paris-emba-afterwork-networking-session-may-28th-2026-19h30-4a26bFwsOD/overview
HEC Paris 1 Rue de la Libération 78350 Jouy-en-Josas Les Metz Jouy-en-Josas 78350 Yvelines
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
À voir aussi à Jouy-en-Josas (Yvelines)
- Chasse aux œufs de Pâques Musée de la Toile de Jouy Jouy-en-Josas 22 avril 2026
- HEC Paris Jouy-en-Josas 22 avril 2026
- HEC Paris Jouy-en-Josas 23 avril 2026
- HEC Paris Jouy-en-Josas 24 avril 2026
- Conférence-débat pour le Printemps des Poètes : « Liberté, l’essor des chimères », Maison Léon Blum, Jouy-en-Josas 25 avril 2026