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HEC Paris Jouy-en-Josas

HEC Paris Jouy-en-Josas

HEC Paris Jouy-en-Josas jeudi 28 mai 2026.

Lieu : HEC Paris

Adresse : 1 Rue de la Libération 78350 Jouy-en-Josas

Ville : 78350 Jouy-en-Josas

Département : Yvelines

Début : jeudi 28 mai 2026

Fin : jeudi 28 mai 2026

HEC Paris Jouy-en-Josas Jeudi 28 mai, 19h30

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-05-28T19:30:00.000+02:00
Fin : 2026-05-28T22:30:00.000+02:00

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 https://events.blackthorn.io/en/7R4PSv67/g/TfEa077k3N/hec-paris-emba-afterwork-networking-session-may-28th-2026-19h30-4a26bFwsOD/overview

HEC Paris 1 Rue de la Libération 78350 Jouy-en-Josas Les Metz Jouy-en-Josas 78350 Yvelines


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