HEC Paris Jouy-en-Josas
HEC Paris Jouy-en-Josas jeudi 4 juin 2026.
HEC Paris Jouy-en-Josas Jeudi 4 juin, 19h00
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-06-04T19:00:00.000+02:00
Fin : 2026-06-04T20:30:00.000+02:00
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https://events.blackthorn.io/en/7R4PSv67/g/7Yqg2sYp73/hec-paris-mba-information-and-networking-session-in-paris-june-04-2026-4a26bFxm73/overview
HEC Paris 1 Rue de la Libération 78350 Jouy-en-Josas Les Metz Jouy-en-Josas 78350 Yvelines
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