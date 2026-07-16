(EN)VERS NOS PÈRES – Cie ALLÉGORIE, Cirque-Théâtre d’Elbeuf, Elbeuf

Informations pratiques

(EN)VERS NOS PÈRES – Cie ALLÉGORIE 29 et 30 janvier 2027 Cirque-Théâtre d’Elbeuf Seine-Maritime

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-01-29T20:30:00+01:00 – 2027-01-29T21:30:00+01:00

Fin : 2027-01-30T18:00:00+01:00 – 2027-01-30T19:00:00+01:00

Au centre d’une scène quadrifrontale intimiste deux hommes se parlent et nous parlent. Ils s’appellent David et Florent. Tous deux sont pères. Ensemble, ils se livrent – et se délivrent – dans un corps à corps porté et jonglé qui est aussi un tête-à-tête intime, drôle et lumineux. Faisant face à des passés qui se font écho, ils explorent la question de la domination des enfants dans le modèle familial patriarcal. Comment grandissent les enfants face à la colère ? Quelles sont leurs échappatoires ? Et pour ces enfants devenus adultes : comment se construit-on en tant que parent aujourd’hui ? Peut-on devenir un père aimant ? Et comment ? L’un est jongleur, l’autre est porteur : leur dialogue circassien en quête d’une parentalité différente de celles qu’ils ont respectivement vécues est faite d’équilibres, de délicatesse et d’attention à l’autre. Leur évolution sur cette toute petite scène est dictée par l’évitement de la chute des massues lors des portés acrobatiques et par la contrainte d’un espace en constante transformation, qui s’élève à mesure qu’il se réduit, les forçant à prendre des risques toujours plus importants. Et à faire un choix, un seul : celui de la douceur, (en)vers et contre tout. Programmée au Cirque-Théâtre en 2025 avec Des nuits pour voir le jour et la contorsionniste Katell Le Brenn en piste, la Cie Allégorie poursuit sa quête d’histoires contemporaines intimes, sensibles et éclairantes.

Bord de piste :

Rencontre avec les artistes à l’issue de la représentation du ven. 29 janv.

Cirque-Théâtre d’Elbeuf 2 Rue Augustin Henry, 76500 Elbeuf Elbeuf 76500 Seine-Maritime Normandie [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.legilog.fr/elbeuf/?spec_code=PERES »}, {« type »: « email », « value »: « billetterie@cirquetheatre.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 02 35 13 10 50 »}]

PORTÉS JONGLÉS SUR LES PATERNITÉS 1H / DÈS 10 ANS / TARIF NORMAL 5 > 19 €