Elbeuf

(En)vers nos pères Cie Allégorie

2 rue Augustin Henry Elbeuf Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-01-29 20:30:00

fin : 2027-01-29

Date(s) :

2027-01-29 2027-01-30

PORTÉS JONGLÉS SUR LES PATERNITÉS

1H / DÈS 10 ANS / TARIF NORMAL 5 > 19 €

Au centre d’une scène quadrifrontale intimiste deux hommes se parlent et nous parlent. Ils s’appellent David et Florent. Tous deux sont pères. Ensemble, ils se livrent et se délivrent dans un corps à corps porté et jonglé qui est aussi un tête-à-tête intime, drôle et lumineux. Faisant face à des passés qui se font écho, ils explorent la question de la domination des enfants dans le modèle familial patriarcal. Comment grandissent les enfants face à la colère ? Quelles sont leurs échappatoires ? Et pour ces enfants devenus adultes comment se construit-on en tant que parent aujourd’hui ? Peut-on devenir un père aimant ? Et comment ? L’un est jongleur, l’autre est porteur leur dialogue circassien en quête d’une parentalité différente de celles qu’ils ont respectivement vécues est faite d’équilibres, de délicatesse et d’attention à l’autre. Leur évolution sur cette toute petite scène est dictée par l’évitement de la chute des massues lors des portés acrobatiques et par la contrainte d’un espace en constante transformation, qui s’élève à mesure qu’il se réduit, les forçant à prendre des risques toujours plus importants. Et à faire un choix, un seul celui de la douceur, (en)vers et contre tout. Programmée au Cirque-Théâtre en 2025 avec Des nuits pour voir le jour et la contorsionniste Katell Le Brenn en piste, la Cie Allégorie poursuit sa quête d’histoires contemporaines intimes, sensibles et éclairantes.

BORD DE PISTE

Rencontre avec les artistes à l’issue de la représentation du ven. 29 janv. .

2 rue Augustin Henry Elbeuf 76500 Seine-Maritime Normandie +33 2 32 13 10 50 billetterie@cirquetheatre.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : (En)vers nos pères Cie Allégorie

L’événement (En)vers nos pères Cie Allégorie Elbeuf a été mis à jour le 2026-06-26 par Seine-Maritime Attractivité