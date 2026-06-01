Envie d’Art Scène fête la musique Le Marensin Tartas

Tartas

Envie d’Art Scène fête la musique

Le Marensin 146 Rue du Docteur Calmette Tartas Landes

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 19:00:00

fin : 2026-06-20

Date(s) :

2026-06-20

Soirée festive pour la Fête de la Musique avec un grand hommage à la chanson française, porté par Alain Villers et l’Atelier Chanson en scènes. Au programme des réjouissances concert, scène ouverte pour les talents locaux (sur inscription), ainsi qu’une buvette et un repas paëlla sur réservation.

Venez célébrer la Fête de la Musique au rythme des plus grands classiques de notre répertoire musical !

À l’occasion de cet événement festif et convivial, un vibrant hommage à la chanson française vous sera proposé tout au long de la soirée. L’animation musicale principale sera brillamment assurée par le chanteur Alain Villers, accompagné par les talents de l’Atelier Chanson en scènes.

Ce concert mettra à l’honneur les mélodies inoubliables et les textes poétiques qui ont marqué l’histoire de la musique francophone. Pour encourager les artistes locaux et partager la passion de la musique, une scène ouverte est également au programme des festivités (la participation à cette scène nécessite une inscription préalable).

Afin de prolonger ce moment de partage en toute gourmandise, une buvette sera à disposition et un dîner festif autour d’une paëlla royale sera servi sur réservation. .

Le Marensin 146 Rue du Docteur Calmette Tartas 40400 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 72 04 11 89

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English : Envie d’Art Scène fête la musique

A festive evening for the Fête de la Musique featuring a grand tribute to French song, presented by Alain Villers and l’Atelier Chanson on stage. The festivities will include a concert, an open mic for local talent (registration required), as well as a refreshment stand and a beach-style meal (reservations required).

L’événement Envie d’Art Scène fête la musique Tartas a été mis à jour le 2026-06-15 par OT Tartas