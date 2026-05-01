Envol Méru

Méru

Envol

rue Aristide Briand Méru Oise

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 19:00:00

fin : 2026-05-30 23:30:00

Date(s) :

2026-05-30

Par une nuit étoilée, un enfant s’endort et laisse son imagination prendre son envol. Inspiré par les grands pionniers de l’aviation et de l’aérospatial, il embarque pour un voyage extraordinaire à travers les époques et les continents.

Le samedi 30 mai 2026, ARTSOUILLES ET CIE vous invite à vivre Envol, un spectacle en plein air mêlant cirque, danse et poésie visuelle, dans un univers onirique et spectaculaire.

– Acrobaties cirques aériennes à 7m de haut (trapèze, cerceau, tissus)

– Danses du monde & tableaux vivants

– Effets de feu et surprises

– Une création artistique Artsouilles et Cie

Nous serions ravis de vous retrouver pour partager un moment suspendu entre rêve et réalité… Prêts à décoller ?

Attachez vos ceintures la compagnie Artsouilles vous embarque pour un voyage poétique et spectaculaire aux confins de l’uni-rêve.

2 représentations (durée 1h15) 14h30 20h00

Mais Envol ne s’arrête pas à la scène…

Dès 12h, plongez dans une véritable parenthèse festive façon festival d’été animations, jeux en bois, activités créatives… tout est pensé pour chiller, partager et profiter d’un moment convivial en famille ou entre amis sur une après-midi ou une soirée.

Restauration sur place en continu snacking salé, sucré et boissons

Réservation fortement conseillée (animations comprises dans le prix du billet)

L’évènement est-il destiné aux enfants ?

Envol est un spectacle tout public, conçu pour émerveiller aussi bien les enfants que les adultes. Entre cirque, danse et poésie visuelle, le spectacle parle à toutes les générations. Les plus jeunes profiteront également des animations et des jeux, tandis que les plus grands pourront se détendre à la buvette, s’installer tranquillement au soleil avant le spectacle, déguster une gaufre après la représentation ou encore s’amuser avec les jeux géants. Le terrain étant clôturé avec un accès contrôlé, chacun peut profiter du moment en toute sérénité.

Placement libre (chaises, bancs, transats et coussins).

Par une nuit étoilée, un enfant s’endort et laisse son imagination prendre son envol. Inspiré par les grands pionniers de l’aviation et de l’aérospatial, il embarque pour un voyage extraordinaire à travers les époques et les continents.

Le samedi 30 mai 2026, ARTSOUILLES ET CIE vous invite à vivre Envol, un spectacle en plein air mêlant cirque, danse et poésie visuelle, dans un univers onirique et spectaculaire.

– Acrobaties cirques aériennes à 7m de haut (trapèze, cerceau, tissus)

– Danses du monde & tableaux vivants

– Effets de feu et surprises

– Une création artistique Artsouilles et Cie

Nous serions ravis de vous retrouver pour partager un moment suspendu entre rêve et réalité… Prêts à décoller ?

Attachez vos ceintures la compagnie Artsouilles vous embarque pour un voyage poétique et spectaculaire aux confins de l’uni-rêve.

2 représentations (durée 1h15) 14h30 20h00

Mais Envol ne s’arrête pas à la scène…

Dès 12h, plongez dans une véritable parenthèse festive façon festival d’été animations, jeux en bois, activités créatives… tout est pensé pour chiller, partager et profiter d’un moment convivial en famille ou entre amis sur une après-midi ou une soirée.

Restauration sur place en continu snacking salé, sucré et boissons

Réservation fortement conseillée (animations comprises dans le prix du billet)

L’évènement est-il destiné aux enfants ?

Envol est un spectacle tout public, conçu pour émerveiller aussi bien les enfants que les adultes. Entre cirque, danse et poésie visuelle, le spectacle parle à toutes les générations. Les plus jeunes profiteront également des animations et des jeux, tandis que les plus grands pourront se détendre à la buvette, s’installer tranquillement au soleil avant le spectacle, déguster une gaufre après la représentation ou encore s’amuser avec les jeux géants. Le terrain étant clôturé avec un accès contrôlé, chacun peut profiter du moment en toute sérénité.

Placement libre (chaises, bancs, transats et coussins). .

rue Aristide Briand Méru 60110 Oise Hauts-de-France +33 6 66 18 85 82 artsouillesetcie@free.fr

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English :

On a starry night, a child falls asleep and lets his imagination take flight. Inspired by the great pioneers of aviation and aerospace, he embarks on an extraordinary journey through time and across continents.

On Saturday, May 30, 2026, ARTSOUILLES ET CIE invites you to experience Envol, an open-air show combining circus, dance and visual poetry, in a spectacular, dreamlike universe.

– Aerial circus acrobatics at 7m high (trapeze, hoop, fabric)

– World dances & tableaux vivants

– Fire effects and surprises

– An Artsouilles et Cie artistic creation

We’d be delighted to meet you and share a moment suspended between dream and reality? Ready for take-off?

Fasten your seatbelts: the Artsouilles company takes you on a poetic and spectacular journey to the edge of the uni-dream.

2 performances (duration: 1h15): 2:30 pm 8:00 pm

But Envol doesn’t stop at the stage?

From 12pm onwards, enjoy a festive interlude in the style of a summer festival: entertainment, wooden games, creative activities? everything is designed for fun, sharing and enjoying an afternoon or evening with family and friends.

Continuous on-site catering: sweet and savoury snacks and drinks

Reservations strongly recommended (activities included in ticket price)

Is the event for children?

Envol is a show for all ages, designed to amaze children and adults alike. With its mix of circus, dance and visual poetry, the show appeals to all generations. Younger children will also enjoy the entertainment and games, while older children can relax in the refreshment area, soak up the sun before the show, enjoy a waffle afterwards, or have fun with the giant games. The site is fenced off with controlled access, so everyone can enjoy the moment in complete peace of mind.

Free seating (chairs, benches, deckchairs and cushions).

L’événement Envol Méru a été mis à jour le 2026-05-05 par Office de Tourisme Vexin en Pays de Nacre