ÉOLE EN MUSIQUE SÉRÉNADE D’ÉOLE Rendez-vous square Kerbez Paimbœuf
ÉOLE EN MUSIQUE SÉRÉNADE D’ÉOLE Rendez-vous square Kerbez Paimbœuf dimanche 2 août 2026.
Paimbœuf
ÉOLE EN MUSIQUE SÉRÉNADE D’ÉOLE
Rendez-vous square Kerbez Quai Éole Paimbœuf Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-02 16:00:00
fin : 2026-08-02
Date(s) :
2026-08-02
Sérénade, nom féminin.
1) Concert donné la nuit sous les fenêtres de quelqu’un, pour lui rendre hommage donner la sérénade à quelqu’un.
2) Familier.Vifs reproches faits en élevant la voix avoir droit à une sérénade pour être arrivé en retard.
3) Familier. Bruits, cris confus ; tapage.
4) Pièce vocale accompagnée par un ou plusieurs instruments. .
Rendez-vous square Kerbez Quai Éole Paimbœuf 44560 Loire-Atlantique Pays de la Loire eoleenmusiques@paimboeuf.com
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English :
L’événement ÉOLE EN MUSIQUE SÉRÉNADE D’ÉOLE Paimbœuf a été mis à jour le 2026-06-09 par OT Saint Brevin
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