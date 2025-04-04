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ÉOLE EN MUSIQUE SÉRÉNADE D’ÉOLE Rendez-vous square Kerbez Paimbœuf

ÉOLE EN MUSIQUE SÉRÉNADE D’ÉOLE Rendez-vous square Kerbez Paimbœuf dimanche 2 août 2026.

Lieu : Rendez-vous square Kerbez

Adresse : Quai Éole

Ville : 44560 Paimbœuf

Département : Loire-Atlantique

Début : dimanche 2 août 2026

Fin : dimanche 2 août 2026

Heure de début : 16:00:00

Tarif :

Paimbœuf

ÉOLE EN MUSIQUE SÉRÉNADE D’ÉOLE

Rendez-vous square Kerbez Quai Éole Paimbœuf Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-02 16:00:00
fin : 2026-08-02

Date(s) :
2026-08-02

Sérénade, nom féminin.

1) Concert donné la nuit sous les fenêtres de quelqu’un, pour lui rendre hommage donner la sérénade à quelqu’un.
2) Familier.Vifs reproches faits en élevant la voix avoir droit à une sérénade pour être arrivé en retard.
3) Familier. Bruits, cris confus ; tapage.
4) Pièce vocale accompagnée par un ou plusieurs instruments.   .

Rendez-vous square Kerbez Quai Éole Paimbœuf 44560 Loire-Atlantique Pays de la Loire   eoleenmusiques@paimboeuf.com

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English :

L’événement ÉOLE EN MUSIQUE SÉRÉNADE D’ÉOLE Paimbœuf a été mis à jour le 2026-06-09 par OT Saint Brevin

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