Epi de Beaupuy – Printemps Bio et Quinzaine de la Bio, 666 chemin du pelut, 82600 Beaupuy, Beaupuy
Epi de Beaupuy – Printemps Bio et Quinzaine de la Bio, 666 chemin du pelut, 82600 Beaupuy, Beaupuy samedi 6 juin 2026.
Epi de Beaupuy – Printemps Bio et Quinzaine de la Bio Samedi 6 juin, 10h30 666 chemin du pelut, 82600 Beaupuy Tarn-et-Garonne
Entrée libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-06T10:30:00+02:00 – 2026-06-06T23:59:00+02:00
Fin : 2026-06-06T10:30:00+02:00 – 2026-06-06T23:59:00+02:00
L’Epi de Beaupuy (82) ouvre ses portes le samedi 6 juin 2026.
Au programme :
– visite « du champs au pain » avec découverte de la meunerie et de la boulangie
– soirée fermière avec repas
– spectacles et concerts
666 chemin du pelut, 82600 Beaupuy Magret, 82600 Beaupuy Beaupuy 82600 Tarn-et-Garonne Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 06 01 79 07 65 »}]
Les évenements du Printemps Bio et Quinzaine de la Bio s’arrêtent à l’Epi de Beaupuy à Beaupuy (82) le samedi 6 juin 2026. pain boulangerie