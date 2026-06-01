Epi de Beaupuy – Printemps Bio et Quinzaine de la Bio, 666 chemin du pelut, 82600 Beaupuy, Beaupuy

Epi de Beaupuy – Printemps Bio et Quinzaine de la Bio Samedi 6 juin, 10h30 666 chemin du pelut, 82600 Beaupuy Tarn-et-Garonne

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T10:30:00+02:00 – 2026-06-06T23:59:00+02:00

Fin : 2026-06-06T10:30:00+02:00 – 2026-06-06T23:59:00+02:00

L’Epi de Beaupuy (82) ouvre ses portes le samedi 6 juin 2026.

Au programme :

– visite « du champs au pain » avec découverte de la meunerie et de la boulangie

– soirée fermière avec repas

– spectacles et concerts

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Les évenements du Printemps Bio et Quinzaine de la Bio s’arrêtent à l’Epi de Beaupuy à Beaupuy (82) le samedi 6 juin 2026. pain boulangerie