EPiC: Elvis Presley in Concert, Salle Saint Louis (CinéVillages), Saint-Georges-sur-Loire

Informations pratiques

EPiC: Elvis Presley in Concert Mardi 21 juillet, 20h30 Salle Saint Louis (CinéVillages) Maine-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-21T20:30:00+02:00 – 2026-07-21T22:08:00+02:00

Fin : 2026-07-21T20:30:00+02:00 – 2026-07-21T22:08:00+02:00

Salle Saint Louis (CinéVillages) 8 rue Neuve Belle, Saint-Georges-sur-Loire Saint-Georges-sur-Loire 49170 Maine-et-Loire Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://www.ticketingcine.com?EMS0157#showmovie?id=S01A6 »}]

+concours air elvis – « EPiC » présente des images longtemps perdues de la résidence légendaire de Presley à Las Vegas dans les années 1970, mêlées à de rares images 16 mm d’Elvis en tournée, et à de…