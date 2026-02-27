Epicerie du Val Tournée de mars à Nanteuil Groupe Scolaire Michel Gabriel Nanteuil

Epicerie du Val Tournée de mars à Nanteuil

Groupe Scolaire Michel Gabriel 5 Rue des Écoles Nanteuil Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-06

fin : 2026-03-06

Date(s) :

2026-03-06 2026-03-13 2026-03-20 2026-03-27

Le camion Ferdinand sera présent tous les vendredis après midi, de 15h30 à 17h, devant le groupe scolaire Michel Gabriel de Nanteuil.

Vous sera proposé toute une gamme de produits: fruits et légumes, frais et sec, notamment issus de petits producteurs locaux. .

Groupe Scolaire Michel Gabriel 5 Rue des Écoles Nanteuil 79400 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 11 98 06 82 lepicerieduval@soliniort.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Epicerie du Val Tournée de mars à Nanteuil

L’événement Epicerie du Val Tournée de mars à Nanteuil Nanteuil a été mis à jour le 2026-02-24 par OT Haut Val De Sèvre