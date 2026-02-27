Epicerie du Val Tournée de mars à Nanteuil Groupe Scolaire Michel Gabriel Nanteuil
Epicerie du Val Tournée de mars à Nanteuil Groupe Scolaire Michel Gabriel Nanteuil vendredi 6 mars 2026.
Epicerie du Val Tournée de mars à Nanteuil
Groupe Scolaire Michel Gabriel 5 Rue des Écoles Nanteuil Deux-Sèvres
Début : 2026-03-06
fin : 2026-03-06
Date(s) :
2026-03-06 2026-03-13 2026-03-20 2026-03-27
Le camion Ferdinand sera présent tous les vendredis après midi, de 15h30 à 17h, devant le groupe scolaire Michel Gabriel de Nanteuil.
Vous sera proposé toute une gamme de produits: fruits et légumes, frais et sec, notamment issus de petits producteurs locaux. .
Groupe Scolaire Michel Gabriel 5 Rue des Écoles Nanteuil 79400 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 11 98 06 82 lepicerieduval@soliniort.fr
