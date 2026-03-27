Epicerie solidaire « Le Comptoir d’Halvêque » salle des 4 carrés Nantes
Epicerie solidaire « Le Comptoir d’Halvêque » salle des 4 carrés Nantes mardi 29 septembre 2026.
Date et horaire de début et de fin : 2026-09-29 10:00 – 12:30
Gratuit : non Sur inscription Commandes d’une semaine à l’autre sur place, par téléphone ou mail Tout public
Epicerie solidaire « Le Comptoir d’Halvêque » ouverte à toutes et tous, vente de paniers de légumes, fruits, produits secs , label AB, tarifications solidairesen fonction des ressources du foyer et du lieu de domiciliationSur inscription
salle des 4 carrés Nantes 44300
0660538879
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