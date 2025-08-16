Théâtre Epidermis Circus Espace culturel du Grand Turc La Ferté Macé

Théâtre Epidermis Circus

Espace culturel du Grand Turc 8 rue Saint-Denis La Ferté Macé Orne

Début : 2026-04-28 20:30:00

fin : 2026-04-28

2026-04-28

Admirez une marionnettiste télé aguerrie réaliser sous vos yeux un film de marionnettes en direct, en utilisant uniquement des objets du quotidien, une caméra et ses mains nues. Ingrid Hansen crée des vignettes insolentes dans la paume de sa main et les projette sur un écran géant. Ce cabaret de marionnettes relevé propose une bonne dose de comédie et d’époustouflantes illusions qui feront entrer votre cerveau dans des mondes surréalistes !

Élevée par des immigrants danois grégaires, Ingrid Hansen est aujourd’hui marionnettiste pour la Jim Henson Company sur les plateaux de télévision des émissions Fraggle Rock et Sesame Street. Elle a tourné au Canada, aux États-Unis et au Japon.

ATTENTION le spectacle contient quelques scènes de type cartoon érotique , du langage familier (gros mots), des suicides de marionnettes et quelques moments de lumière noire…

Une programmation proposée dans le cadre d’un partenariat entre C’61 et la Communauté d’Agglomération Flers Agglo. .

