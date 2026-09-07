EPIQUE – Spectacle nocturne, Manoir de la Possonnière, Couture-sur-Loir

Informations pratiques

EPIQUE – Spectacle nocturne 18 et 19 septembre Manoir de la Possonnière Loir-et-Cher

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T20:30:00+02:00 – 2026-09-18T22:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T20:30:00+02:00 – 2026-09-19T22:00:00+02:00

La compagnie du Théâtre Brut revient avec ÉPIQUE dans une version nocturne et en plein air dans un décor grandiose !

Théâtre « Epique » à Vallée de Ronsard. « Épique» est une création envoûtante de la compagnie Théâtre Brut. Pensé pour révéler la beauté des lieux patrimoniaux, ce spectacle mêle théâtre, cinéma et musique symphonique. Jeux de lumière, émotions intenses et puissance visuelle s’entrelacent dans une fresque à la fois grandiose et intime, qui revisite avec audace les grands mythes et questionne notre regard sur les héros. Âge minimum : 8 ans

Manoir de la Possonnière La Possonnière, Couture-sur-Loir 41800 Vallée-de-Ronsard Couture-sur-Loir 41800 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire 02 54 72 40 05 http://www.territoiresvendomois.fr/maison-natale-de-ronsard https://www.vendome-tourisme.fr/offres/theatre-epique-a-vallee-de-ronsard-vallee-de-ronsard-fr-6640778/ Maison natale de l’un des poètes les plus célèbres de la Renaissance, Pierre de Ronsard, le manoir de la Possonnière est une charmante demeure de la fin du XVe siècle construite en pierre de tuffeau typique de la région du Val de Loire.

Communs troglodytiques, façades ornées d’inscriptions et de sculptures de la période Renaissance. Jardin avec une collection de roses anciennes et modernes, potagers. Parking à proximité

La compagnie du Théâtre Brut revient avec ÉPIQUE dans une version nocturne et en plein air dans un décor grandiose !

©theatrebrut