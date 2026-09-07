Visite libre du Manoir de la Possonnière, Manoir de la Possonnière, Couture-sur-Loir

Informations pratiques

Visite libre du Manoir de la Possonnière 19 et 20 septembre Manoir de la Possonnière Loir-et-Cher

3 € / gratuit pour les moins de 15 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:30:00+02:00

Visitez à votre rythme la Maison natale du poète Pierre de Ronsard, à l’aide d’une brochure ou d’un audio-guide : communs troglodytiques, manoir (1er étage consacré aux faits principaux de la vie du poète), jardin librement inspiré de la Renaissance

Manoir de la Possonnière La Possonnière, Couture-sur-Loir 41800 Vallée-de-Ronsard Couture-sur-Loir 41800 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire 02 54 72 40 05 http://www.territoiresvendomois.fr/maison-natale-de-ronsard Maison natale de l’un des poètes les plus célèbres de la Renaissance, Pierre de Ronsard, le manoir de la Possonnière est une charmante demeure de la fin du XVe siècle construite en pierre de tuffeau typique de la région du Val de Loire.

Communs troglodytiques, façades ornées d’inscriptions et de sculptures de la période Renaissance. Jardin avec une collection de roses anciennes et modernes, potagers. Parking à proximité

Visitez à votre rythme la Maison natale du poète Pierre de Ronsard, à l’aide d’une brochure ou d’un audio-guide.

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