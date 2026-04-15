Épopée métèque Bonbon Vodou Théâtre Quartier Libre Ancenis-Saint-Géréon

Ancenis-Saint-Géréon

Épopée métèque Bonbon Vodou

Théâtre Quartier Libre Allée Vicomte de Rohan Ancenis-Saint-Géréon Loire-Atlantique

Tarif : 10 – 10 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-04-16 20:30:00

fin : 2027-04-16

Date(s) :

2027-04-16

Ecoutez les rythmes entêtants d’un duo franco-réunionnais.

Epopée métèque, c’est un mélange de cultures plein de vitalité, un troisième album chanté en créole et en français. Dans ce spectacle, le duo Bonbon Vodou célèbre le partage, la mémoire et l’imaginaire dans une musique qui réveille les sens.

Durée 1h

+ de 10 ans.

Réservez sur la billetterie en ligne. .

Théâtre Quartier Libre Allée Vicomte de Rohan Ancenis-Saint-Géréon 44150 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 51 14 17 17

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English :

Listen to the captivating rhythms of a French-Reunionese duo.

L’événement Épopée métèque Bonbon Vodou Ancenis-Saint-Géréon a été mis à jour le 2026-06-19 par Espace Tourisme et Loisirs du Pays d’Ancenis