Épreuves de lumière, Petit Moulin des Vaux de Cernay, Cernay-la-Ville

Informations pratiques

Épreuves de lumière 5 septembre – 27 décembre Petit Moulin des Vaux de Cernay Yvelines

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-05T14:00:00+02:00 – 2026-09-05T19:00:00+02:00

Fin : 2026-12-27T14:00:00+01:00 – 2026-12-27T18:30:00+01:00

L’association La FallArtGalerie du Petit Moulin des Vaux de Cernay, association culturelle loi 1901, présente « Épreuves de Lumière », une exposition consacrée au Bicentenaire de la Photographie, organisée au cœur du Petit Moulin des Vaux de Cernay en partenariat avec Cernay-la-Ville (78720), le PNR de la Haute Vallée de Chevreuse et le département des Yvelines.

Pensée comme une célébration sensible et contemporaine de l’histoire photographique, cette exposition réunit deux artistes dont les démarches interrogent profondément la matérialité de l’image, la mémoire du tirage et les procédés alternatifs : Corinne Héraud et Martin Becka.

À travers leurs œuvres, « Épreuves de Lumière » propose de replacer au centre du regard ce qui constitue l’essence même de la photographie : non seulement l’image produite, mais aussi sa fabrication, son apparition, sa matière, ses accidents, ses gestes et ses surfaces sensibles. L’exposition défend une approche de la photographie comme objet vivant, artisanal et expérimental, à rebours de l’image instantanée et dématérialisée devenue omniprésente dans notre quotidien.

Le parcours met ainsi en lumière les savoir-faire liés au tirage photographique, les procédés anciens et alternatifs, les recherches autour des supports, des transparences et des réactions chimiques, mais aussi le dialogue fécond entre techniques historiques et création contemporaine. Cette orientation curatoriale s’inscrit pleinement dans les enjeux patrimoniaux et scientifiques du bicentenaire de la photographie, en valorisant autant la mémoire du médium que ses réinventions actuelles.

La scénographie, conçue pour le site du Petit Moulin, se déploiera à la fois en intérieur et en extérieur. Dans les espaces du moulin, le public découvrira une exposition plus intime, centrée sur la contemplation des œuvres, la matérialité des tirages et la relation sensible à la lumière. À l’extérieur, dans les zones boisées, le parcours proposera une présentation de photographies en grand format sur bâche et supports adaptés au paysage, offrant aux visiteurs une déambulation artistique en pleine nature, au contact direct du site et de son environnement.

Le projet accordera également une place importante à la création in situ et aux résidences artistiques. Parmi les temps forts de l’exposition, Corinne Héraud réalisera notamment une œuvre photographique sur feuille d’or consacrée à un arbre remarquable situé aux abords du Petit Moulin des Vaux de Cernay, dans une démarche mêlant patrimoine naturel, expérimentation photographique et création contemporaine.

« Épreuves de Lumière » s’inscrit également dans un parcours artistique plus large associant plusieurs lieux culturels majeurs du territoire des Yvelines autour du bicentenaire de la photographie. Le public sera ainsi invité à découvrir un circuit d’expositions entre le Palais du Roi de Rome, musée d’art et d’histoire accueillant régulièrement des expositions temporaires consacrées aux arts visuels et au patrimoine, La Chapelle de Clairefontaine, centre d’art contemporain dédié aux expositions, résidences et actions culturelles et le Petit Moulin des Vaux de Cernay. Cette mise en réseau des lieux culturels de la vallée de Chevreuse et du sud-Yvelines permet de proposer aux visiteurs une expérience artistique élargie autour de l’histoire, des mutations et des expérimentations contemporaines de la photographie.

Au-delà de l’exposition, « Épreuves de Lumière » se veut un véritable projet culturel de territoire. L’événement entend participer à la valorisation artistique et patrimoniale de la vallée de Chevreuse, tout en proposant une programmation ouverte à des publics très divers : familles, enfants, randonneurs, amateurs de photographie, habitants du territoire ou visiteurs de passage.

Un important volet de médiation culturelle accompagnera ainsi la manifestation, avec des ateliers participatifs, des rencontres avec les artistes, des temps de transmission autour des procédés photographiques anciens et contemporains, ainsi que des actions menées auprès des publics empêchés. Des échanges avec de jeunes photographes et artistes professionnels permettront également de renforcer la dimension pédagogique, sociale et inclusive du projet, en faisant de la photographie un outil de partage, d’apprentissage et de lien entre les générations.

À travers « Épreuves de Lumière », La FallArtGalerie du Petit Moulin des Vaux de Cernay souhaite proposer une expérience artistique immersive et accessible, où la photographie retrouve sa dimension physique, poétique et profondément humaine : une image qui ne se contente plus d’être vue, mais qui se révèle, se traverse et s’éprouve.

Petit Moulin des Vaux de Cernay 3 route des Cascades 78720 Cernay-La-Ville Cernay-la-Ville 78720 Yvelines Île-de-France https://www.instagram.com/la_fallartgalerie_petitmoulin/ L’association la FallArtGalerie vous plonge au cœur du site exceptionnel des Vaux de Cernay, site classé et zone Natura 2000, lieu de halte et de découverte des habitants et touristes de la vallée de Chevreuse (78).

Le Petit Moulin, clé de voûte de l’ensemble du site, propose à ses visiteurs un concept centre culturel. Nous créons un espace nouveau de liens et de partage autour de la culture et du patrimoine par des expositions, concerts, spectacles, conférences, débats, médiations et animations culturelles-loisir tout public ainsi que l’organisation de cours / stages et d’évènements à destination d’entreprises, de privés, d’associations.

En partenariat avec le conseil départemental des Yvelines, le PNR de la Haute vallée de Chevreuse et la mairie de Cernay-la-Ville, la FallArtGalerie propose un programme culturel annuel autour de la création d’hier et d’aujourd’hui, locale, nationale voire internationale. Un thème en lien avec la vallée de Chevreuse est alors décliné sur plusieurs mois mêlant événements culturels et actions de médiation socio-culturelle en territoire rural, in situ et hors les murs. Accès au Petit Moulin à pied – Parking aux abords du centre culturel réservé aux personnes à mobilité réduite – Parking à 100m

L’association La FallArtGalerie du Petit Moulin des Vaux de Cernay, association culturelle loi 1901, présente « Épreuves de Lumière », une exposition consacrée au Bicentenaire de la Photographie, au…

©Martin Becka