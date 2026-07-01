Visite de l’église avec feuillets et audioguides téléphone portable, Église de Cernay-la-ville, Cernay-la-Ville

Informations pratiques

Visite de l’église avec feuillets et audioguides téléphone portable 19 et 20 septembre Église de Cernay-la-ville Yvelines

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T12:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Visite de l’église avec feuillets ou avec audioguides Wivisites.com, sur téléphone portable.

Feuillets et audioguide sur appli smartphone

Des feuillets et documentation seront disponibles pour guider votre visite. Vous pouvez également profiter d’une visite audio-guidée en flashant le code wiguide.com qui est à votre disposition au fond du chœur.

Église de Cernay-la-ville 2 rue de l’église 78720 Cernay-la-ville Cernay-la-Ville 78720 Yvelines Île-de-France Eglise du Moyen Age avec un puissant clocher.

Visite libre

©H Blanchet