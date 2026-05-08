Thauvenay

[Equibien-être]: atelier apprenti soigneur + balade à poney

Thauvenay Cher

Tarif : 30 – 30 – EUR

30

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-08 10:00:00

fin : 2026-05-08 12:00:00

Date(s) :

2026-05-08

Viens découvrir la vie des poneys !

Brossage, alimentation, balade…

Initiation en s’amusant !Familles

Viens découvrir la vie des poneys !

Brossage, alimentation, balade…

Initiation en s’amusant ! 30 .

Thauvenay 18300 Cher Centre-Val de Loire +33 7 86 73 58 74

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Come and discover the life of a pony!

Brushing, feeding, riding…

A fun introduction!

L’événement [Equibien-être]: atelier apprenti soigneur + balade à poney Thauvenay a été mis à jour le 2026-05-03 par Office de tourisme du Grand Sancerrois