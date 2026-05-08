[Equibien-être]: atelier apprenti soigneur + balade à poney Thauvenay
[Equibien-être]: atelier apprenti soigneur + balade à poney Thauvenay vendredi 8 mai 2026.
Thauvenay
[Equibien-être]: atelier apprenti soigneur + balade à poney
Thauvenay Cher
Tarif : 30 – 30 – EUR
30
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-08 10:00:00
fin : 2026-05-08 12:00:00
Date(s) :
2026-05-08
Viens découvrir la vie des poneys !
Brossage, alimentation, balade…
Initiation en s’amusant !Familles
Viens découvrir la vie des poneys !
Brossage, alimentation, balade…
Initiation en s’amusant ! 30 .
Thauvenay 18300 Cher Centre-Val de Loire +33 7 86 73 58 74
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Come and discover the life of a pony!
Brushing, feeding, riding…
A fun introduction!
L’événement [Equibien-être]: atelier apprenti soigneur + balade à poney Thauvenay a été mis à jour le 2026-05-03 par Office de tourisme du Grand Sancerrois
À voir aussi à Thauvenay (Cher)
- [Visite de cave]: Domaine Eric Louis Thauvenay 21 juin 2026