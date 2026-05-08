Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

[Equibien-être]: atelier apprenti soigneur + balade à poney Thauvenay

[Equibien-être]: atelier apprenti soigneur + balade à poney Thauvenay

[Equibien-être]: atelier apprenti soigneur + balade à poney Thauvenay vendredi 8 mai 2026.

Ville : 18300 Thauvenay

Département : Cher

Début : vendredi 8 mai 2026

Fin : vendredi 8 mai 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif : 30 30 30 Tarif enfant

Thauvenay

[Equibien-être]: atelier apprenti soigneur + balade à poney

Thauvenay Cher

Tarif : 30 – 30 – EUR
30
Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-08 10:00:00
fin : 2026-05-08 12:00:00

Date(s) :
2026-05-08

Viens découvrir la vie des poneys !
Brossage, alimentation, balade…
Initiation en s’amusant !Familles
Viens découvrir la vie des poneys !
Brossage, alimentation, balade…
Initiation en s’amusant ! 30  .

Thauvenay 18300 Cher Centre-Val de Loire +33 7 86 73 58 74 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Come and discover the life of a pony!
Brushing, feeding, riding…
A fun introduction!

L’événement [Equibien-être]: atelier apprenti soigneur + balade à poney Thauvenay a été mis à jour le 2026-05-03 par Office de tourisme du Grand Sancerrois

À voir aussi à Thauvenay (Cher)