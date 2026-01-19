[Visite de cave]: Domaine Eric Louis

26 Rue de la Mairie Thauvenay Cher

Tarif : 5 – 5 – EUR

5

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-06-21 14:30:00

fin : 2026-09-21

Date(s) :

2026-06-21

Aujourd’hui, c’est le Domaine Eric Louis qui vous propose de découvrir ses installations œnologiques.

Suivez le chemin du raisin, du pressoir jusqu’à la mise en bouteille et la dégustation.

Aujourd’hui, c’est le Domaine Eric Louis qui vous propose de découvrir ses installations œnologiques.

Suivez le chemin du raisin, du pressoir jusqu’à la mise en bouteille et la dégustation. 5 .

26 Rue de la Mairie Thauvenay 18300 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 79 91 46 contact@sancerre-ericlouis.com

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English :

Today, Domaine Eric Louis invites you to discover its ?nological facilities.

Follow the path of the grape, from the press to bottling and tasting.

L’événement [Visite de cave]: Domaine Eric Louis Thauvenay a été mis à jour le 2026-03-18 par Office de tourisme du Grand Sancerrois