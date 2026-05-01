Initiation poney Vacances Juillet et Aout Thauvenay
Initiation poney Vacances Juillet et Aout Thauvenay lundi 6 juillet 2026.
Thauvenay
Initiation poney Vacances Juillet et Aout
2 Allee du Champ du Bois Thauvenay Cher
Tarif : 15 – 15 – 45 EUR
15
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-07-06 14:00:00
fin : 2026-08-31 17:00:00
Date(s) :
2026-07-06
Voici le programme des vacances scolaires !! Initiation au poney dès 2-3 ansFamilles
Pendant les vacances, proposez à vos bambins une initiation au poney.
Le matin ou l’après-midi, des activités de brossage et préparation du poney, jeux et balades, initiation…
Activité à partir de 2/3 ans. 15 .
2 Allee du Champ du Bois Thauvenay 18300 Cher Centre-Val de Loire +33 7 86 73 58 74
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English :
Here come the Christmas vacations! Initiation to pony riding from 2-3 years
L’événement Initiation poney Vacances Juillet et Aout Thauvenay a été mis à jour le 2026-05-21 par Office de tourisme du Grand Sancerrois