Thauvenay

Initiation poney Vacances Juillet et Aout

2 Allee du Champ du Bois Thauvenay Cher

Tarif : 15 – 15 – 45 EUR

15

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-07-06 14:00:00

fin : 2026-08-31 17:00:00

Date(s) :

2026-07-06

Voici le programme des vacances scolaires !! Initiation au poney dès 2-3 ansFamilles

Pendant les vacances, proposez à vos bambins une initiation au poney.

Le matin ou l’après-midi, des activités de brossage et préparation du poney, jeux et balades, initiation…

Activité à partir de 2/3 ans. 15 .

2 Allee du Champ du Bois Thauvenay 18300 Cher Centre-Val de Loire +33 7 86 73 58 74

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English :

Here come the Christmas vacations! Initiation to pony riding from 2-3 years

L’événement Initiation poney Vacances Juillet et Aout Thauvenay a été mis à jour le 2026-05-21 par Office de tourisme du Grand Sancerrois