Thauvenay

Fête au lavoir

Thauvenay Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-26 18:30:00

fin : 2026-06-26

Date(s) :

2026-06-26

Duo Parasol et la Marivole en spectacle.

Dans le cadre du lavoir de la fontaine Pauline, venez écouter 2 concerts gratuits avec Duo Parasol et la Marivole. .

Thauvenay 18300 Cher Centre-Val de Loire +33 6 73 31 22 11

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English :

Duo Parasol and La Marivole in concert.

L’événement Fête au lavoir Thauvenay a été mis à jour le 2026-06-15 par Office de tourisme du Grand Sancerrois