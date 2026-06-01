Fête au lavoir Thauvenay
Fête au lavoir Thauvenay vendredi 26 juin 2026.
Thauvenay
Fête au lavoir
Thauvenay Cher
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-26 18:30:00
fin : 2026-06-26
Date(s) :
2026-06-26
Duo Parasol et la Marivole en spectacle.
Dans le cadre du lavoir de la fontaine Pauline, venez écouter 2 concerts gratuits avec Duo Parasol et la Marivole. .
Thauvenay 18300 Cher Centre-Val de Loire +33 6 73 31 22 11
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English :
Duo Parasol and La Marivole in concert.
L’événement Fête au lavoir Thauvenay a été mis à jour le 2026-06-15 par Office de tourisme du Grand Sancerrois
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