Equinoxe Beaulieu-lès-Loches

Équinoxe s’installe pour la première fois à la guinguette pour célébrer l’arrivée du printemps dans une ambiance festive et conviviale. L’événement propose un moment culturel ouvert à toutes et tous, mêlant musique, spectacle et art de vivre.

Dès la fin d’après-midi, familles et enfants sont invités à partager un temps qui leur est dédié, avec une animation ou un spectacle jeune public. La soirée se prolongera ensuite avec 3 concerts, dans une atmosphère chaleureuse et intergénérationnelle.

Équinoxe invite habitants et visiteurs à se retrouver autour d’un bar et d’une restauration sur place, pour fêter ensemble le retour des beaux jours. .

Rue des Viantaises Beaulieu-lès-Loches 37600 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire ladsl37600@gmail.com

For the first time, Équinoxe takes to the guinguette to celebrate the arrival of spring in a festive and convivial atmosphere. The event offers a cultural experience open to all, combining music, entertainment and the art of living.

