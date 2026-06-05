ERA PANTOFLADA JEZEAU Jézeau

Jézeau

ERA PANTOFLADA

JEZEAU 1 impasse de la Couménie Jézeau Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-11

fin : 2026-06-13

Date(s) :

2026-06-11

La Pantoflada, c’est célébrer le solstice d’été en remerciant era Maire Pantofla de nous avoir tenu les pieds au chaud pendant l’hiver.

Cette année, era Maire Pantofla célèbre les 30 ans de la section bilingue de l’école de Sarrancolin ! Et toujours concerts, conférences, feu de la Saint-Jean et Lancer de Pantoufles !!

JEUDI 11 JUIN Tramezaïgues

19h31 CONFÉRENCE I L’Ostau Comengés I Salle communale

En partenariat avec le comité des fêtes, venez assister à une conférence sur la fête de la Saint-Jean par l’Ostau Comengés, l’une des plus grandes traditions collectives des Pyrénées. Cette conférence invite le public à découvrir les traditions du feu de la Saint-Jean en Comminges et dans les Pyrénées. À travers l’histoire du halhar , les croyances populaires, les rites du solstice d’été et les témoignages recueillis sur le territoire, les intervenants mettent en lumière un patrimoine vivant transmis de génération en génération. Entre mémoire collective, culture gasconne et reconnaissance par l’UNESCO, cette rencontre offre un regard passionnant sur la richesse et la signification de ces fêtes ancestrales du feu.

Buvette et repas partagé sur place en mode auberge espagnole. Ramène des trucs à grignoter et partager !

VENDREDI 12 JUIN Sarrancolin, 30 ans dera seccion bilingua de l’escòla !!

OUVERTURE DES FESTIVITÉS I École de Sarrancolin

Venez découvrir les œuvres des élèves, vin d’honneur offert par l’association des parents d’élèves Vivier Sports, ainsi qu’une manche d’échauffement au lancer de Pantoufles !

19h32 CONCERT I Eths Bohons I Chant pyrénéen I Église de Sarrancolin

Le plaisir de chanter entre amis habitués à se retrouver dans les Cantèras.

20h29 CANTÈRA & BAL DES MAINATS I Le Paradiso

21h31 BAL I MBRAIA I bal psychédélique I Le Paradiso

Deux voix, des guitares explosives et un cajon surboosté pour faire fondre les semelles sur le parquet autant par l’énergie pop que par l’intensité psychédélique !

SAMEDI 13 JUIN La Soulane et place du village JEZEAU

14h00 > 18h00 PANTOFLADA

TOURNOI OFFICIEL DE LANCER DE PANTOUFLE, selon les règles officielles de la Fédération Occitane du Lancer de Pantoufle, viens relever le défi et tenter des exploits de distance, de précision… ou de style !

AU PROGRAMME Concours de pétanque, atelier Pimpe ta pantoufle, Freestyle pantoufle, compétition inter-village… et PÉTOUFLE !!!!

SUIVI d’une Grande cérémonie de remise de prix !!

19h00 repas à la Cantoche

21h02 DÉAMBULATION DERA MAIRE PANTOFLA I au départ de la Soulane.

Avec LA BOITE À LÉON, ambiance festive, une épicerie fine de la chanson française.

21h29 CONCERT I DUO LAVOÀ LAPÒ Vocalité percussive I Village JEZEAU

Le Duò Lavoà Lapò, réinvente les chants des pays d’Òc dans une transe vocale vibrante, entre polyphonies puissantes, rythmes organiques et célébration de la culture occitane.

22h59 FEU DE LA SAINT-JEAN I avec LA BOITE À LÉON I Place du village

23h31 CONCERT I TRUCS I duo batteries & sonnailles amplifiées I Village

Truc en occitan, c’est un coup, une collision, et aussi le nom que porte une sonnaille bien spécifique. Duo de choc, percussif et percutant, pour créer un orchestre vivant et portant sa propre signature sonore. .

JEZEAU 1 impasse de la Couménie Jézeau 65240 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 21 98 56 71 soulane.asso@gmail.com

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English :

Pantoflada is all about celebrating the summer solstice and thanking era Maire Pantofla for keeping our feet warm through the winter.

This year, era Maire Pantofla celebrates the 30th anniversary of the bilingual section at Sarrancolin school! And as always: concerts, lectures, Midsummer bonfire and Slipper Throwing!

L’événement ERA PANTOFLADA Jézeau a été mis à jour le 2026-05-30 par Pyrénées 2 Vallées|CDT65