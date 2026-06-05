Sortie de résidence GLABRE Concert folk/baroque/punk La Soulane Jézeau

Jézeau

Sortie de résidence GLABRE Concert folk/baroque/punk

La Soulane JEZEAU Jézeau Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-05 17:00:00

fin : 2026-06-05

Date(s) :

2026-06-05

À 17h, laissez-vous emporter par l’univers singulier de GLABRE un voyage musical entre folk, baroque et punk, où boîtes à rythmes industrielles, voix éthérées et élans orageux se mêlent dans une atmosphère intense et vibrante. Glabre invoque, console et secoue… jusqu’à ce que la rage et l’amour triomphent.

instagram @glabre_alex_glabre

Dès 18h, place à la convivialité avec une soirée jeux de société animée par Cartavane venez découvrir des jeux de société pour tous les goûts, pour grands joueur.euse.s aux débutant.e.s ! Une sélection de super jeux vous attendent

Et à partir de 19h, ouverture de la cantoche pour prolonger la soirée autour d’un verre et des tapas .

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La Soulane JEZEAU Jézeau 65240 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 21 98 56 71 soulane.asso@gmail.com

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English :

At 5pm, let yourself be swept away by the singular universe of GLABRE: a musical journey between folk, baroque and punk, where industrial drum machines, ethereal voices and stormy outbursts mingle in an intense, vibrant atmosphere. Glabre invokes, consoles and shakes? until rage and love triumph.

instagram @glabre_alex_glabre

From 6 p.m. onwards, it’s time for a convivial evening of board games hosted by Cartavane: come and discover board games for all tastes, from serious gamers to beginners! A selection of great games await you

And from 7pm, the cantoche opens to extend the evening with a drink and tapas.

L’événement Sortie de résidence GLABRE Concert folk/baroque/punk Jézeau a été mis à jour le 2026-05-30 par Pyrénées 2 Vallées|CDT65