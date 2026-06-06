Pétanque sous platine La Soulane Jézeau
Pétanque sous platine La Soulane Jézeau samedi 11 juillet 2026.
Jézeau
Pétanque sous platine
La Soulane JEZEAU Jézeau Hautes-Pyrénées
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11 19:00:00
fin : 2026-07-11
Date(s) :
2026-07-11
19h pétanque sous platine
20H30 Agathe Zépower vinyl DJ Set
Rejoignez-nous pour fêter l’ét, sous cochonnet et cocktails par la Cantoche accompagné d’un DJ set full patine.
Libre participation
La Cantoche ouvre dès 19h .
La Soulane JEZEAU Jézeau 65240 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 21 98 56 71 soulane.asso@gmail.com
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English :
7pm pétanque under platinum
8:30 pm Agathe Zépower: vinyl DJ set
Join us to celebrate the state of the game, with cocktails by La Cantoche and a full-skate DJ set.
L’événement Pétanque sous platine Jézeau a été mis à jour le 2026-06-06 par Pyrénées 2 Vallées|CDT65
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