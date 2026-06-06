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Pétanque sous platine La Soulane Jézeau

Pétanque sous platine La Soulane Jézeau samedi 11 juillet 2026.

Lieu : La Soulane

Adresse : JEZEAU

Ville : 65240 Jézeau

Département : Hautes-Pyrénées

Début : samedi 11 juillet 2026

Fin : samedi 11 juillet 2026

Heure de début : 19:00:00

Tarif :

Jézeau

Pétanque sous platine

La Soulane JEZEAU Jézeau Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11 19:00:00
fin : 2026-07-11

Date(s) :
2026-07-11

19h pétanque sous platine
20H30 Agathe Zépower vinyl DJ Set
Rejoignez-nous pour fêter l’ét, sous cochonnet et cocktails par la Cantoche accompagné d’un DJ set full patine.
Libre participation
La Cantoche ouvre dès 19h   .

La Soulane JEZEAU Jézeau 65240 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 21 98 56 71  soulane.asso@gmail.com

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English :

7pm pétanque under platinum
8:30 pm Agathe Zépower: vinyl DJ set
Join us to celebrate the state of the game, with cocktails by La Cantoche and a full-skate DJ set.

L’événement Pétanque sous platine Jézeau a été mis à jour le 2026-06-06 par Pyrénées 2 Vallées|CDT65

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