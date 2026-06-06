Pétanque sous platine La Soulane Jézeau

Jézeau

Pétanque sous platine

La Soulane JEZEAU Jézeau Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-11 19:00:00

fin : 2026-07-11

Date(s) :

2026-07-11

19h pétanque sous platine

20H30 Agathe Zépower vinyl DJ Set

Rejoignez-nous pour fêter l’ét, sous cochonnet et cocktails par la Cantoche accompagné d’un DJ set full patine.

Libre participation

La Cantoche ouvre dès 19h .

La Soulane JEZEAU Jézeau 65240 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 21 98 56 71 soulane.asso@gmail.com

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English :

7pm pétanque under platinum

8:30 pm Agathe Zépower: vinyl DJ set

Join us to celebrate the state of the game, with cocktails by La Cantoche and a full-skate DJ set.

L’événement Pétanque sous platine Jézeau a été mis à jour le 2026-06-06 par Pyrénées 2 Vallées|CDT65