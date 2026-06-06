Atelier et bal trad: danses d’Oc La Soulane Jézeau

Jézeau

Atelier et bal trad: danses d’Oc

La Soulane JEZEAU Jézeau Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-09 16:00:00

fin : 2026-08-09

Date(s) :

2026-08-09

16h à 17h30 Initiation danse animée par notre équipe de danseurs réguliers

17h30: Discussion et atelier sur l’espace de la danse comme dispositif commun par JM Ligot

Dès 19h: Bal ouvert à tous , mis en musique par TRIO ETH CHOT

En partenariat avec Le Transfo et le Pays d’Art et d’Histoire dans le cadre du dispositif C’est mon patrimoine

Gratuit sur inscription

La Cantoche ouvre dès 19h .

La Soulane JEZEAU Jézeau 65240 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 21 98 56 71 soulane.asso@gmail.com

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English :

4pm to 5:30pm: Dance initiation led by our team of regular dancers

5:30 pm: Discussion and workshop on the space of dance as a common device by JM Ligot

From 7pm: Ball open to all, with music by TRIO ETH CHOT

L’événement Atelier et bal trad: danses d’Oc Jézeau a été mis à jour le 2026-06-06 par Pyrénées 2 Vallées|CDT65