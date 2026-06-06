Atelier et bal trad: danses d’Oc La Soulane Jézeau
Atelier et bal trad: danses d’Oc La Soulane Jézeau dimanche 9 août 2026.
Jézeau
Atelier et bal trad: danses d’Oc
La Soulane JEZEAU Jézeau Hautes-Pyrénées
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-09 16:00:00
fin : 2026-08-09
Date(s) :
2026-08-09
16h à 17h30 Initiation danse animée par notre équipe de danseurs réguliers
17h30: Discussion et atelier sur l’espace de la danse comme dispositif commun par JM Ligot
Dès 19h: Bal ouvert à tous , mis en musique par TRIO ETH CHOT
En partenariat avec Le Transfo et le Pays d’Art et d’Histoire dans le cadre du dispositif C’est mon patrimoine
Gratuit sur inscription
La Cantoche ouvre dès 19h .
La Soulane JEZEAU Jézeau 65240 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 21 98 56 71 soulane.asso@gmail.com
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English :
4pm to 5:30pm: Dance initiation led by our team of regular dancers
5:30 pm: Discussion and workshop on the space of dance as a common device by JM Ligot
From 7pm: Ball open to all, with music by TRIO ETH CHOT
L’événement Atelier et bal trad: danses d’Oc Jézeau a été mis à jour le 2026-06-06 par Pyrénées 2 Vallées|CDT65
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