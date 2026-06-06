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Soirée Playa Pizza La Soulane Jézeau

Soirée Playa Pizza La Soulane Jézeau vendredi 14 août 2026.

Lieu : La Soulane

Adresse : JEZEAU

Ville : 65240 Jézeau

Département : Hautes-Pyrénées

Début : vendredi 14 août 2026

Fin : vendredi 14 août 2026

Heure de début : 18:00:00

Tarif :

Jézeau

Soirée Playa Pizza

La Soulane JEZEAU Jézeau Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-14 18:00:00
fin : 2026-08-14

Date(s) :
2026-08-14

Animation aquatique/ pizza maison/ DJ Set
Venez découvrir notre parcours aquatique hors du commun et chauffez le dancefloor avec un DJ Set par Diane pour notre dernière soirée de l’été
Libre participation
Dresscode: tenue de plage exigée
La Cantoche ouvre dès 18h   .

La Soulane JEZEAU Jézeau 65240 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 21 98 56 71  soulane.asso@gmail.com

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English :

Water entertainment/ homemade pizza/ DJ Set
Come and discover our extraordinary aquatic course and heat up the dancefloor with a DJ Set by Diane for our last evening of the summer

L’événement Soirée Playa Pizza Jézeau a été mis à jour le 2026-06-06 par Pyrénées 2 Vallées|CDT65

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