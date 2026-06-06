Soirée Playa Pizza La Soulane Jézeau
Soirée Playa Pizza La Soulane Jézeau vendredi 14 août 2026.
Jézeau
Soirée Playa Pizza
La Soulane JEZEAU Jézeau Hautes-Pyrénées
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-14 18:00:00
fin : 2026-08-14
Date(s) :
2026-08-14
Animation aquatique/ pizza maison/ DJ Set
Venez découvrir notre parcours aquatique hors du commun et chauffez le dancefloor avec un DJ Set par Diane pour notre dernière soirée de l’été
Libre participation
Dresscode: tenue de plage exigée
La Cantoche ouvre dès 18h .
La Soulane JEZEAU Jézeau 65240 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 21 98 56 71 soulane.asso@gmail.com
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English :
Water entertainment/ homemade pizza/ DJ Set
Come and discover our extraordinary aquatic course and heat up the dancefloor with a DJ Set by Diane for our last evening of the summer
L’événement Soirée Playa Pizza Jézeau a été mis à jour le 2026-06-06 par Pyrénées 2 Vallées|CDT65
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