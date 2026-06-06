Soirée concerts La Soulane Jézeau

Jézeau

Soirée concerts

La Soulane JEZEAU Jézeau Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-07 19:00:00

fin : 2026-08-07

Date(s) :

2026-08-07

19h Ninja Cyborg musique d’aujourd’hui aux parfums d’antan, entre synthé, électro et pop.

21h: l’Envoutante pas assez de guitare pour être rock, trop joué pour être rap, trop organique pour être pop

Libre participation

La Cantoche ouvre dès 19h .

La Soulane JEZEAU Jézeau 65240 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 21 98 56 71 soulane.asso@gmail.com

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English :

7pm: Ninja Cyborg : music of today with the flavors of yesteryear, between synth, electro and pop.

9pm: l’Envoutante : not enough guitar to be rock, too played to be rap, too organic to be pop

L’événement Soirée concerts Jézeau a été mis à jour le 2026-06-06 par Pyrénées 2 Vallées|CDT65