Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Soirée concerts La Soulane Jézeau

Soirée concerts La Soulane Jézeau vendredi 7 août 2026.

Lieu : La Soulane

Adresse : JEZEAU

Ville : 65240 Jézeau

Département : Hautes-Pyrénées

Début : vendredi 7 août 2026

Fin : vendredi 7 août 2026

Heure de début : 19:00:00

Tarif :

Jézeau

Soirée concerts

La Soulane JEZEAU Jézeau Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07 19:00:00
fin : 2026-08-07

Date(s) :
2026-08-07

19h Ninja Cyborg musique d’aujourd’hui aux parfums d’antan, entre synthé, électro et pop.
21h: l’Envoutante pas assez de guitare pour être rock, trop joué pour être rap, trop organique pour être pop
Libre participation
La Cantoche ouvre dès 19h   .

La Soulane JEZEAU Jézeau 65240 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 21 98 56 71  soulane.asso@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

7pm: Ninja Cyborg : music of today with the flavors of yesteryear, between synth, electro and pop.
9pm: l’Envoutante : not enough guitar to be rock, too played to be rap, too organic to be pop

L’événement Soirée concerts Jézeau a été mis à jour le 2026-06-06 par Pyrénées 2 Vallées|CDT65

À voir aussi à Jézeau (Hautes-Pyrénées)