Soirée concerts La Soulane Jézeau
Soirée concerts La Soulane Jézeau vendredi 7 août 2026.
Jézeau
Soirée concerts
La Soulane JEZEAU Jézeau Hautes-Pyrénées
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07 19:00:00
fin : 2026-08-07
Date(s) :
2026-08-07
19h Ninja Cyborg musique d’aujourd’hui aux parfums d’antan, entre synthé, électro et pop.
21h: l’Envoutante pas assez de guitare pour être rock, trop joué pour être rap, trop organique pour être pop
Libre participation
La Cantoche ouvre dès 19h .
La Soulane JEZEAU Jézeau 65240 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 21 98 56 71 soulane.asso@gmail.com
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English :
7pm: Ninja Cyborg : music of today with the flavors of yesteryear, between synth, electro and pop.
9pm: l’Envoutante : not enough guitar to be rock, too played to be rap, too organic to be pop
L’événement Soirée concerts Jézeau a été mis à jour le 2026-06-06 par Pyrénées 2 Vallées|CDT65
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