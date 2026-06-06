Sortie de résidence Blue: collectif Bleu Baleine La Soulane Jézeau

Jézeau

Sortie de résidence Blue: collectif Bleu Baleine

La Soulane JEZEAU Jézeau Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-01 18:00:00

fin : 2026-08-01

Date(s) :

2026-08-01

18h Danse et marionnette: Une rencontre entre deux êtres qui partagent le même corps: Blue et une humaine.Dans un univers où tout est bleu, flou et flottant, elles vont se chercher, se fuir et se rencontrer.

19h Tracer les parcours, savoir se placer.. Aurélia Guy

Véritable étude plastique et sociologique, l’artiste convoque le pastoralisme comme une réelle écriture du temps et de l’espace, une sorte de chorégraphie inscrite dans le paysage de nos montagnes.

21h: concert de June Bug des sonorités folk, June Bug n’en fait ni feu ni lieu! Venez vagabonder entre fréquences électro, guitare lacérée et la lumière des synthés, comme une réponse à la fureur fu dehors.

Libre participation

La Cantoche ouvre dès 19h30 .

La Soulane JEZEAU Jézeau 65240 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 21 98 56 71 soulane.asso@gmail.com

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English :

6pm: Dance and puppetry: A meeting between two beings who share the same body: Blue and a human. In a universe where everything is blue, blurred and floating, they will seek each other out, run away from each other and meet.

7pm: Tracer les parcours, savoir se placer… (Plotting paths, knowing where to stand) Aurélia Guy

A veritable plastic and sociological study, the artist uses pastoralism as a way of writing time and space, a kind of choreography inscribed in the landscape of our mountains.

9pm: Concert by June Bug : June Bug’s folk sounds are a thing of the past! Come and wander between electro frequencies, lacerated guitar and the light of synthesizers, like a response to the fury outside.

L’événement Sortie de résidence Blue: collectif Bleu Baleine Jézeau a été mis à jour le 2026-06-06 par Pyrénées 2 Vallées|CDT65