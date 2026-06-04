Erev Hifi Soundsystem / Ministeppa / Yousman Taproom Aerofab Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-06-27 19:00 – 23:59

Gratuit : non prix libre Adulte

Reggae music will be shinePrix libre, prix conscient. Viens avec ton plus beau sourire.Sur place, bar et restauration de qualité fait avec amour par @taproomaerofabErev Hifi, c’est de l’activisme depuis plus de 2 ans maintenant !Le sound system est puissant, précis, le message est claire : Spirituel, Militant et Ardent de Deep music.Mini Steppa : Positive dubwise inna meditate style, voilà comment la sélection se définie.Une vibe meditative, consciente et spirituel est partagée à travers les fréquences.Yousman : Producteur au studio Shimasen Recordings, sélecteur, organisateur de nombreux événements ( Guinguette de la Pierre Percée par exemple ) Yous est très actif dans le milieu dub de la région nantaise.Il fait également partie du sound system Anima’Sound.Une figure du coin !Don’t miss this one, rally round the message to reggae music.????????? @ewenergik @_soob1ooo

Taproom Aerofab Nantes 44200

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