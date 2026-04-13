Éros et Psyché, Musée de la Renaissance – Château d’Écouen, Écouen

Éros et Psyché Samedi 23 mai, 20h00 Musée de la Renaissance – Château d’Écouen Val-d’Oise

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T20:00:00+02:00 – 2026-05-23T21:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T20:00:00+02:00 – 2026-05-23T21:00:00+02:00

Il était une fois Psyché, une princesse d’une si grande beauté qu’elle attirait les fidèles d’Aphrodite. La déesse, qui vit ses temples désertés, décida de lui livrer une guerre sans merci. Pour ce faire, elle lui envoya son fils Éros avec une flèche empoissonnée. Mais tout ne se passa pas comme prévu…

Le mythe d’Éros et Psyché raconte la quête d’une jeune femme confrontée à l’amour et à la perte, à l’invisible et au visible.

Dans cette réécriture scénique, la parole de la conteuse devient une traversée intérieure, ponctuée d’apparitions, d’ombres et de respirations lumineuses.

Le musée est partenaire de la création de ce conte qui fait écho à la fois à l’iconographie des collections et au décor du château.

à 20h

Nathalie Leone

Compagnie de la Hutte galante

Sur réservation au 01 34 38 38 50

Musée de la Renaissance – Château d’Écouen Allée du château, 95440 Écouen, France Écouen 95440 Val-d’Oise Île-de-France +33134383850 https://musee-renaissance.fr https://www.facebook.com/musee.renaissance.officiel/;https://twitter.com/chateau_ecouen;https://www.instagram.com/musee_renaissance;http://www.dailymotion.com/musee-renaissance;https://youtube.com/MuseeRenaissance95 [{« type »: « phone », « value »: « 01 34 38 38 50 »}] Monument majeur de l’architecture française de la Renaissance, le château d’Écouen, construit à partir de 1538 par Anne de Montmorency, principal ministre des rois François Ier et Henri II, est situé dans un domaine clos et entouré d’une forêt au nord de Paris à seulement 20 minutes de la capitale par le train.

Voulu par André Malraux, ministre de la Culture, et inauguré en 1977 par Valéry Giscard d’Estaing, président de la République, le musée national de la Renaissance est installé dans le château.

Le musée entretient un dialogue permanent entre ses collections, essentiellement d’art décoratif et le château, en évoquant l’ameublement d’une grande demeure et racontant la civilisation de la Renaissance européenne. Accès par l’autoroute (à 19 km de Paris) : Autoroute A1 depuis la Porte de la Chapelle, Sortie Francilienne (N104) direction Cergy-Pontoise, Puis prendre la sortie Ecouen (RD316). Parking gratuit. Accès par le train : Gare du Nord banlieue : ligne H (voie 30 ou 31) 25 minutes direction Persan-Beaumont / Luzarches par Monsoult, Arrêt gare d’Écouen-Ézanville, Puis autobus 269, direction Garges-Sarcelles (5 min), Arrêt Mairie/Château.

« Éros et Psyché » par Nathalie Leone

© GrandPalaisRmn (musée de la Renaissance) / S. Maréchalle