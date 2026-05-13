Psyché au château, Musée de la Renaissance – Château d’Écouen, Écouen

Psyché au château Samedi 23 mai, 19h00, 21h30 Musée de la Renaissance – Château d’Écouen Val-d’Oise

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T19:00:00+02:00 – 2026-05-23T19:30:00+02:00

Fin : 2026-05-23T21:30:00+02:00 – 2026-05-23T22:00:00+02:00

À la Renaissance, les mythes de l’Antiquité inspirent les artistes et vantent les qualités des commanditaires.

Anne de Montmorency ne fait pas exception. Il commande pour son château des œuvres autour de l’histoire de Psyché. Mais comment s’est-il servi de cette histoire d’amour pour évoluer au sein de la Cour ?

Le temps d’une soirée, laissez-vous guider à travers ces histoires cachées dans l’iconographie de nos collections.

Avec Thierry Crepin-Leblond, directeur du musée

À 19h et 21h30

Musée de la Renaissance – Château d’Écouen Allée du château, 95440 Écouen, France Écouen 95440 Val-d’Oise Île-de-France +33134383850 https://musee-renaissance.fr https://www.facebook.com/musee.renaissance.officiel/;https://twitter.com/chateau_ecouen;https://www.instagram.com/musee_renaissance;http://www.dailymotion.com/musee-renaissance;https://youtube.com/MuseeRenaissance95 Monument majeur de l’architecture française de la Renaissance, le château d’Écouen, construit à partir de 1538 par Anne de Montmorency, principal ministre des rois François Ier et Henri II, est situé dans un domaine clos et entouré d’une forêt au nord de Paris à seulement 20 minutes de la capitale par le train.

Voulu par André Malraux, ministre de la Culture, et inauguré en 1977 par Valéry Giscard d’Estaing, président de la République, le musée national de la Renaissance est installé dans le château.

Le musée entretient un dialogue permanent entre ses collections, essentiellement d’art décoratif et le château, en évoquant l’ameublement d’une grande demeure et racontant la civilisation de la Renaissance européenne. Accès par l’autoroute (à 19 km de Paris) : Autoroute A1 depuis la Porte de la Chapelle, Sortie Francilienne (N104) direction Cergy-Pontoise, Puis prendre la sortie Ecouen (RD316). Parking gratuit. Accès par le train : Gare du Nord banlieue : ligne H (voie 30 ou 31) 25 minutes direction Persan-Beaumont / Luzarches par Monsoult, Arrêt gare d’Écouen-Ézanville, Puis autobus 269, direction Garges-Sarcelles (5 min), Arrêt Mairie/Château.

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© Musée national de la Renaissance / A. Bonnefoy