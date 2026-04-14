Visite du musée, Musée de la Renaissance – Château d’Écouen, Écouen

Visite du musée Samedi 23 mai, 18h00 Musée de la Renaissance – Château d’Écouen Val-d’Oise

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T18:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:00+02:00

Fin : 2026-05-23T18:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:00+02:00

À la tombée de la nuit, rencontrez les dieux et découvrez leurs histoires d’amour contrarié entre êtres divins ou mortels ! Les mythes antiques n’auront plus de secrets pour vous.

Vous pourriez même rencontrer Psyché et Eros au détour d’un couloir grâce à notre conteuse Nathalie Leone de la compagnie de la Hutte Galante.

Profitez de cette soirée pour découvrir notre food truck !

Présent les vendredis, samedis et dimanches jusqu’au 30 septembre, il sera exceptionnellement ouvert jusqu’à la fermeture.

Musée de la Renaissance – Château d’Écouen Allée du château, 95440 Écouen, France Écouen 95440 Val-d’Oise Île-de-France +33134383850 https://musee-renaissance.fr https://www.facebook.com/musee.renaissance.officiel/;https://twitter.com/chateau_ecouen;https://www.instagram.com/musee_renaissance;http://www.dailymotion.com/musee-renaissance;https://youtube.com/MuseeRenaissance95 Monument majeur de l’architecture française de la Renaissance, le château d’Écouen, construit à partir de 1538 par Anne de Montmorency, principal ministre des rois François Ier et Henri II, est situé dans un domaine clos et entouré d’une forêt au nord de Paris à seulement 20 minutes de la capitale par le train.

Voulu par André Malraux, ministre de la Culture, et inauguré en 1977 par Valéry Giscard d’Estaing, président de la République, le musée national de la Renaissance est installé dans le château.

Le musée entretient un dialogue permanent entre ses collections, essentiellement d’art décoratif et le château, en évoquant l’ameublement d’une grande demeure et racontant la civilisation de la Renaissance européenne. Accès par l’autoroute (à 19 km de Paris) : Autoroute A1 depuis la Porte de la Chapelle, Sortie Francilienne (N104) direction Cergy-Pontoise, Puis prendre la sortie Ecouen (RD316). Parking gratuit. Accès par le train : Gare du Nord banlieue : ligne H (voie 30 ou 31) 25 minutes direction Persan-Beaumont / Luzarches par Monsoult, Arrêt gare d’Écouen-Ézanville, Puis autobus 269, direction Garges-Sarcelles (5 min), Arrêt Mairie/Château.

Visite libre avec points de médiation

© Musée national de la Renaissance / A. Bonnefoy