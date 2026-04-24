Erotico Organica Liglet
Erotico Organica Liglet jeudi 7 mai 2026.
Liglet
Erotico Organica
7 Lieu dit Fontmorond Liglet Vienne
Tarif : 0 – 0 – 1000 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-07 19:00:00
fin : 2026-05-07 23:30:00
Date(s) :
2026-05-07
Cette performance aborde notre rapport au corps et au sexe comme dans un rêve. Des formes molles en tissus sont mises en mouvement dans une danse érotico-organique qui s’ouvre, se ferme, aspire, expire, jaillit, retient. Dans une démarche de réappropriation de la sexualisation de son corps, Elsa Maigne se met en scène dans des costumes qui transforment ce corps en vecteur exacerbé de sexualité organique. Par une approche aussi sensuelle qu’étrange, cette performance bouleverse les normes, et pose un autre regard sur nos sexualités.
A partir de 16 ans .
7 Lieu dit Fontmorond Liglet 86290 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 20 57 21 22 fontmorond.residence@gmail.com
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English : Erotico Organica
L’événement Erotico Organica Liglet a été mis à jour le 2026-04-24 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne
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