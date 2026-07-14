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Erwan Menguy Quartet Auditorium des Champs Libres Rennes

mercredi 23 septembre 2026 · Auditorium des Champs Libres · Rennes

Erwan Menguy Quartet Auditorium des Champs Libres Rennes

Informations pratiques

Début
mercredi 23 septembre 2026
Fin
mercredi 23 septembre 2026
Lieu
Auditorium des Champs Libres
Adresse
Les Champs Libres - 10 cours des Alliés - 35000 RENNES
Ville
35000 Rennes
Département
Ille-et-Vilaine

Erwan Menguy Quartet Auditorium des Champs Libres Rennes Mercredi 23 septembre, 12h30 Ille-et-Vilaine

gratuit

**Erwan Menguy**, flûtiste breton reconnu sur la scène internationale, propose sa première création éponyme.

L’artiste s’est entouré de trois musiciens de talent avec qui il partage la scène depuis des années : **Erwan Bérenguer** à la guitare, **Kevin Le Pennec** au cistre et **Hugues Lassere** à la contrebasse. Ensemble, ils explorent de nouvelles textures sonores, enrichissent les arrangements et explorent une intimité acoustique avec le public.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-09-23T12:30:00.000+02:00
Fin : 2026-09-23T13:30:00.000+02:00

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Auditorium des Champs Libres Les Champs Libres – 10 cours des Alliés – 35000 RENNES Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine


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