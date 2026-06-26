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Escalade sur mur exterieur Gourette Eaux-Bonnes

Escalade sur mur exterieur Gourette Eaux-Bonnes

Escalade sur mur exterieur Gourette Eaux-Bonnes vendredi 31 juillet 2026.

Adresse
Mur extérieur de la Maison de Gourette
Ville
64440 Eaux-Bonnes
Département
Pyrénées-Atlantiques
Début
vendredi 31 juillet 2026
Fin
vendredi 31 juillet 2026
Heure de début
09:00:00
Tarif
0 0 0 Gratuit

Eaux-Bonnes

Escalade sur mur exterieur Gourette

Mur extérieur de la Maison de Gourette Eaux-Bonnes Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-31 09:00:00
fin : 2026-07-31 12:00:00

Date(s) :
2026-07-31

Un professionnel de l’escalade vous initiera à la pratique pendant une session d’1h30 (de 9h à 10h30 ou. de 10h30 à 12h).
Les inscriptions sont obligatoires auprès de l’office de tourisme, les places sont limitées. Activités ouvertes à tous, enfants et adultes.   .

Mur extérieur de la Maison de Gourette Eaux-Bonnes 64440 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine   anim@eauxbonnes.fr

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English : Escalade sur mur exterieur Gourette

L’événement Escalade sur mur exterieur Gourette Eaux-Bonnes a été mis à jour le 2026-06-26 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées

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