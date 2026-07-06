Escale des arts expositions de Andrée Douguet et Jo-hanaa l’Archipel Fouesnant
lundi 10 août 2026 · l'Archipel · Fouesnant
Informations pratiques
Fouesnant
Escale des arts expositions de Andrée Douguet et Jo-hanaa
l’Archipel 1 Rue des Îles Fouesnant Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-10
fin : 2026-08-14
Date(s) :
2026-08-10
Durant l’été, l’Archipel accueille chaque semaine les œuvres de deux artistes plasticiens (peintres, photographes, graveur·euses…) du pays fouesnantais, amateur·rice·s ou professionnel·le·s.
Au programme cette semaine Andrée Douguet et Jo-hanaa
Andrée Douguet, peinture acrylique
Son goût pour le dessin et les couleurs a d’abord conduit Andrée Douguet vers l’aquarelle puis vers l’acrylique grâce aux cours de peintres confirmés. Elle explore ensuite diverses techniques (pastel, encre, Posca …). Elle s’éloigne maintenant de la peinture purement figurative, permettant à l’imagination de s’emparer d’une touche, d’une couleur, d’un trait… S’inspirer de nos paysages et traduire l’atmosphère en harmonie de couleurs et de formes, cherchant toujours la lumière . Andrée Douguet porte une affection particulière à nos paysages de bord de mer et nos chemins de campagne. Elle propose ici son expression sur toiles, travaillée au pinceau, au Posca et au couteau superposant les couleurs et les textures et laissant à chacun son interprétation…
– Jo-hanaa, peinture huile
De par son métier (lié à la biologie et la géologie), Jo-hanaa s’est d’abord exprimée par le dessin, surtout d’observation, scientifique et technique. Après quelques cours-crayon et stages, elle commence à peindre et découvre les pigments, les couleurs, l’aquarelle (soulignée à l’encre de Chine) et surtout la peinture à l’huile.
Aujourd’hui, elle peint à l’huile avec rehauts de couteaux. Elle aime à privilégier les aplats et la recherche de couleurs non primaires. Ses inspirations premières sont le minéral (l’océan, les roches, les îles et paysages volcaniques…), l’architecture et le végétal. Les toiles sont pour elle une succession d’impressions, parfois captées au hasard, des instants suspendus invitant à un voyage, souvent intérieur et nostalgique. .
l’Archipel 1 Rue des Îles Fouesnant 29170 Finistère Bretagne +33 2 98 51 18 87
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English :
L’événement Escale des arts expositions de Andrée Douguet et Jo-hanaa Fouesnant a été mis à jour le 2026-06-30 par OT FOUESNANT LES GLENAN
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