Escale des arts expositions de Bastien Courtay et Joane Charlotte Senechal l’Archipel Fouesnant

Informations pratiques

Fouesnant

Escale des arts expositions de Bastien Courtay et Joane Charlotte Senechal

l’Archipel 1 Rue des Îles Fouesnant Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-03

fin : 2026-08-08

Date(s) :

2026-08-03

Durant l’été, l’Archipel accueille chaque semaine les œuvres de deux artistes plasticiens (peintres, photographes, graveur·euses…) du pays fouesnantais, amateur·rice·s ou professionnel·le·s.

Au programme cette semaine Bastien Courtay et Joane Charlotte Senechal

– Bastien Courtay, acrylique et aquarelle

Graphiste et illustrateur de métier, Bastien Courtay travaille pratique également la sculpture sur son temps libre. Habitant à Bénodet, il parcourt le Pays fouesnantais et les côtes du Finistère Sud, avec admiration et bonheur. Passionné par l’envie de capturer la beauté d’un paysage, son envie est principalement liée à une émotion face à un décor, la lumière étant souvent moteur de cette démarche. Il y intègre l’homme, pour nous rappeler que ces lieux appartiennent à tous et que chacun est libre d’y apporter son histoire et sa sensibilité.

Les œuvres présentées lors de cette exposition sont réalisées à l’acrylique et à l’aquarelle. Ces œuvres très réalistes représentent souvent des scènes de vie (promenade, jeu, plage…) et divers paysages du littoral du Pays fouesnantais.

-Joane Charlotte Senechal, peinture huile

Le travail de Joane Charlotte Senechal, artiste diplômée de l’EESAB Quimper (École européenne supérieure d’art de Bretagne) en 2023, s’inscrit dans une recherche de l’image imprégnée d’une réalité tangible.

Les questions du flou, du reflet et du dédoublement sont essentielles dans ses peintures, elles-mêmes inspirées de ses photographies.

Ses sujets mêlent ce qui l’entoure quotidiennement à ses réflexions mythologiques, cosmogoniques et surtout symboliques. C’est par un désir d’illustrer une répétition intrinsèque à l’histoire de l’humanité que ses peintures tentent de se confronter à ces notions. .

l’Archipel 1 Rue des Îles Fouesnant 29170 Finistère Bretagne +33 2 98 51 18 87

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English :

L’événement Escale des arts expositions de Bastien Courtay et Joane Charlotte Senechal Fouesnant a été mis à jour le 2026-06-30 par OT FOUESNANT LES GLENAN