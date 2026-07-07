Escale des arts expositions de Gilles Roger et Martine Barraud l’Archipel Fouesnant
lundi 13 juillet 2026 · l'Archipel · Fouesnant
Informations pratiques
Fouesnant
Escale des arts expositions de Gilles Roger et Martine Barraud
l’Archipel 1 Rue des Îles Fouesnant Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-13
fin : 2026-07-18
Date(s) :
2026-07-13
Durant l’été, l’Archipel accueille chaque semaine les œuvres de deux artistes plasticiens (peintres, photographes, graveur·euses…) du pays fouesnantais, amateur·rice·s ou professionnel·le·s.
Au programme cette semaine Gilles Roger et Martine Barraud
– Gilles ROGER Illustrations, aquarelle
D’abord vétérinaire, Gilles Roger a ensuite été menuisier naval, puis charpentier (marine et BTP) avant de devenir illustrateur indépendant en 2022. Sensible au monde scientifique, à l’histoire (il est d’ailleurs membre de la Société Française d’Histoire Maritime), aux océans et aux activités humaines qui s’y rattachent, il éprouve le plus vif intérêt pour la période du XVIIe siècle au début du XIXe. Il se passionne pour les pirates et les corsaires, bien entendu, mais surtout pour l’Age of Sails (l’Âge d’or de la navigation à la voile).
Dans son travail (encres, dessins et aquarelles), il aime redonner vie à ces époques aventureuses.
– Martine Barraud, peinture acrylique
La pratique picturale de Martine Barraud se situe à la frontière entre figuration et abstraction. À partir de paysages réels ou imaginés, elle construit des espaces simplifiés, structurés par des lignes franches et des aplats colorés.
Elle cherche à en proposer une lecture à fois immédiate et sensible, en jouant sur les équilibres et les formes, couleurs et rythmes. La couleur occupe une place centrale dans son travail elle ne décrit pas, mais interprète et structure l’espace. .
l’Archipel 1 Rue des Îles Fouesnant 29170 Finistère Bretagne +33 2 98 51 18 87
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English :
L’événement Escale des arts expositions de Gilles Roger et Martine Barraud Fouesnant a été mis à jour le 2026-06-30 par OT FOUESNANT LES GLENAN
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