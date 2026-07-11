AGENDA · La Chapelle-Bâton
Escales en scène La Chapelle-Bâton
samedi 8 août 2026 · La Chapelle-Bâton
Informations pratiques
La Chapelle-Bâton
Escales en scène
Salle des fêtes La Chapelle-Bâton Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-08 19:30:00
fin : 2026-08-08
Date(s) :
2026-08-08
PROGRAMME À CONFIRMER
19h30, 20h30 et 21h30 Histoires du soir
Comité des fêtes saucisse frites buvette
+ brocante nocturne .
Salle des fêtes La Chapelle-Bâton 86250 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 73 25 38 05 ciedelatrace@gmail.com
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English : Escales en scène
L’événement Escales en scène La Chapelle-Bâton a été mis à jour le 2026-07-11 par Office de Tourisme de Civraisien en Poitou
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