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AGENDA · La Chapelle-Bâton

Escales en scène La Chapelle-Bâton

samedi 8 août 2026 · La Chapelle-Bâton

Escales en scène La Chapelle-Bâton

Informations pratiques

Début
samedi 8 août 2026
Fin
samedi 8 août 2026
Heure de début
19:30:00
Adresse
Salle des fêtes
Ville
86250 La Chapelle-Bâton
Département
Vienne
Tarif

La Chapelle-Bâton

Escales en scène

Salle des fêtes La Chapelle-Bâton Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-08 19:30:00
fin : 2026-08-08

Date(s) :
2026-08-08

PROGRAMME À CONFIRMER

19h30, 20h30 et 21h30 Histoires du soir

Comité des fêtes saucisse frites buvette
+ brocante nocturne   .

Salle des fêtes La Chapelle-Bâton 86250 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 73 25 38 05  ciedelatrace@gmail.com

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English : Escales en scène

L’événement Escales en scène La Chapelle-Bâton a été mis à jour le 2026-07-11 par Office de Tourisme de Civraisien en Poitou

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