Informations pratiques

La Chapelle-Bâton

Escales en scène

Salle des fêtes La Chapelle-Bâton Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-08 19:30:00

fin : 2026-08-08

Date(s) :

2026-08-08

PROGRAMME À CONFIRMER

19h30, 20h30 et 21h30 Histoires du soir

Comité des fêtes saucisse frites buvette

+ brocante nocturne .

Salle des fêtes La Chapelle-Bâton 86250 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 73 25 38 05 ciedelatrace@gmail.com

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English : Escales en scène

L’événement Escales en scène La Chapelle-Bâton a été mis à jour le 2026-07-11 par Office de Tourisme de Civraisien en Poitou