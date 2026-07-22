AGENDA · La Chapelle-Bâton
Vide-grenier nocturne La Chapelle-Bâton
samedi 8 août 2026 · La Chapelle-Bâton
Informations pratiques
La Chapelle-Bâton
Vide-grenier nocturne
Le Bourg La Chapelle-Bâton Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-08 18:00:00
fin : 2026-08-08 02:00:00
Date(s) :
2026-08-08
Restauration et buvette sur place
Emplacement 1€ le mètre. .
Le Bourg La Chapelle-Bâton 86250 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 33 45 53 04
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English : Vide-grenier nocturne
L’événement Vide-grenier nocturne La Chapelle-Bâton a été mis à jour le 2026-07-22 par Office de Tourisme de Civraisien en Poitou
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