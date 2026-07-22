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Vide-grenier nocturne La Chapelle-Bâton

samedi 8 août 2026 · La Chapelle-Bâton

Vide-grenier nocturne La Chapelle-Bâton

Informations pratiques

Début
samedi 8 août 2026
Fin
samedi 8 août 2026
Heure de début
18:00:00
Adresse
Le Bourg
Ville
86250 La Chapelle-Bâton
Département
Vienne
Tarif

La Chapelle-Bâton

Vide-grenier nocturne

Le Bourg La Chapelle-Bâton Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-08 18:00:00
fin : 2026-08-08 02:00:00

Date(s) :
2026-08-08

Restauration et buvette sur place
Emplacement 1€ le mètre.   .

Le Bourg La Chapelle-Bâton 86250 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 33 45 53 04 

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English : Vide-grenier nocturne

L’événement Vide-grenier nocturne La Chapelle-Bâton a été mis à jour le 2026-07-22 par Office de Tourisme de Civraisien en Poitou

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