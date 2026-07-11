AGENDA · Saint-Saviol
Escales en scène Val-de-Comporté
vendredi 7 août 2026 · Saint-Saviol
Informations pratiques
Val-de-Comporté
Escales en scène
Plan d’eau de St-Macoux Saint-Saviol Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07 18:00:00
fin : 2026-08-07
Date(s) :
2026-08-07
PROGRAMME À CONFIRMER
18h Chorale Parolata Sung
20h Planète HO .
Plan d’eau de St-Macoux Val-de-Comporté 86400 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 73 25 38 05 ciedelatrace@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Escales en scène
L’événement Escales en scène Val-de-Comporté a été mis à jour le 2026-07-11 par Office de Tourisme de Civraisien en Poitou
À voir aussi à Saint-Saviol (Vienne)
- Fête annuelle Saint-Saviol 30 août 2026
- Randonnée des Goupils. Saint-Saviol 5 novembre 2026