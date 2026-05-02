Fête annuelle Saint-Saviol
Fête annuelle Saint-Saviol dimanche 30 août 2026.
Saint-Saviol
Fête annuelle
Plan d’eau Saint-Saviol Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-30
fin : 2026-08-30
Date(s) :
2026-08-30
Brocante randonnées VTT et pédestre fête foraine concert repas midi et soir feu d’artifice .
Plan d’eau Saint-Saviol 86231 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 83 38 42 33 comitedesfetes86400@gmail.com
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English : Fête annuelle
L’événement Fête annuelle Saint-Saviol a été mis à jour le 2026-05-02 par Office de Tourisme de Civraisien en Poitou
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