Saint-Saviol

Fête annuelle

Plan d’eau Saint-Saviol Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-30

fin : 2026-08-30

Date(s) :

2026-08-30

Brocante randonnées VTT et pédestre fête foraine concert repas midi et soir feu d’artifice .

Plan d’eau Saint-Saviol 86231 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 83 38 42 33 comitedesfetes86400@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Fête annuelle

L’événement Fête annuelle Saint-Saviol a été mis à jour le 2026-05-02 par Office de Tourisme de Civraisien en Poitou