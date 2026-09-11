Escapade à Arnaga Villa Arnaga Cambo-les-Bains
samedi 12 septembre 2026 · Villa Arnaga · Cambo-les-Bains
Informations pratiques
Cambo-les-Bains
Escapade à Arnaga
Villa Arnaga Avenue du Docteur Alexandre Camino Cambo-les-Bains Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12 15:30:00
fin : 2026-09-12
Date(s) :
2026-09-12
Constance Dupin, présidente de l’association Musikarentzat est heureuse de vous proposer Escapade à Arnaga , un spectacle mêlant musique et textes à l’Orangerie de la Villa Arnaga autour de dix compositions originales et deux récitants.
Cet événement a été conçu pour rendre hommage au patrimoine local, à Edmond Rostand et sa famille tout en valorisant le travail d’une jeunesse motivée à l’idée d’apprendre d’un instrument lors de cours et stages organisés à l’école de musique de Cambo.
Dans ce spectacle un prologue de 15 minutes , dix compositions originales, un récit imaginé et quelques texte. .
Villa Arnaga Avenue du Docteur Alexandre Camino Cambo-les-Bains 64250 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 07 63 16 00
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English : Escapade à Arnaga
L’événement Escapade à Arnaga Cambo-les-Bains a été mis à jour le 2026-08-16 par OT Cambo les Bains
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