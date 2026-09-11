Escapade à Arnaga Villa Arnaga Cambo-les-Bains

Informations pratiques

Cambo-les-Bains

Escapade à Arnaga

Villa Arnaga Avenue du Docteur Alexandre Camino Cambo-les-Bains Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-12 15:30:00

fin : 2026-09-12

Date(s) :

2026-09-12

Constance Dupin, présidente de l’association Musikarentzat est heureuse de vous proposer Escapade à Arnaga , un spectacle mêlant musique et textes à l’Orangerie de la Villa Arnaga autour de dix compositions originales et deux récitants.

Cet événement a été conçu pour rendre hommage au patrimoine local, à Edmond Rostand et sa famille tout en valorisant le travail d’une jeunesse motivée à l’idée d’apprendre d’un instrument lors de cours et stages organisés à l’école de musique de Cambo.

Dans ce spectacle un prologue de 15 minutes , dix compositions originales, un récit imaginé et quelques texte. .

Villa Arnaga Avenue du Docteur Alexandre Camino Cambo-les-Bains 64250 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 07 63 16 00

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Escapade à Arnaga

L’événement Escapade à Arnaga Cambo-les-Bains a été mis à jour le 2026-08-16 par OT Cambo les Bains