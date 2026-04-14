Créons et bavardons Orratzetik hari Cambo-les-Bains

Cambo-les-Bains

Créons et bavardons

Orratzetik hari 3 Avenue Bordart Cambo-les-Bains Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-21 15:00:00

fin : 2026-08-21 17:00:00

Date(s) :

2026-08-21

Initiation Loisir créatif.

Tout type de création perles, laine, broderies, crochet… .

Orratzetik hari 3 Avenue Bordart Cambo-les-Bains 64250 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 59 03 25 28

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English : Créons et bavardons

L’événement Créons et bavardons Cambo-les-Bains a été mis à jour le 2026-04-14 par OT Cambo les Bains