Informations pratiques

Cambo-les-Bains

Soirée basque

Fronton Cambo-les-Bains Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-17 20:00:00

fin : 2026-08-17

Date(s) :

2026-08-17

Ouverture des portes à 19 pour le casse croûte basque Le talo et buvette.

20h, début du spectacle danses basques, pelote à main nue et joko garbi

Billets en vente sur place. .

Fronton Cambo-les-Bains 64250 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 25 88 52 06 kanboarrak.pilota@gmail.com

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English : Soirée basque

L’événement Soirée basque Cambo-les-Bains a été mis à jour le 2026-07-10 par OT Cambo les Bains