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AGENDA · Cambo-les-Bains

Soirée basque Cambo-les-Bains

lundi 17 août 2026 · Cambo-les-Bains

Soirée basque Cambo-les-Bains

Informations pratiques

Début
lundi 17 août 2026
Fin
lundi 17 août 2026
Heure de début
20:00:00
Adresse
Fronton
Ville
64250 Cambo-les-Bains
Département
Pyrénées-Atlantiques
Tarif

Cambo-les-Bains

Soirée basque

Fronton Cambo-les-Bains Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-17 20:00:00
fin : 2026-08-17

Date(s) :
2026-08-17

Ouverture des portes à 19 pour le casse croûte basque Le talo et buvette.
20h, début du spectacle danses basques, pelote à main nue et joko garbi
Billets en vente sur place.   .

Fronton Cambo-les-Bains 64250 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 25 88 52 06  kanboarrak.pilota@gmail.com

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English : Soirée basque

L’événement Soirée basque Cambo-les-Bains a été mis à jour le 2026-07-10 par OT Cambo les Bains

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