AGENDA · Cambo-les-Bains
Soirée basque Cambo-les-Bains
lundi 17 août 2026 · Cambo-les-Bains
Informations pratiques
Cambo-les-Bains
Soirée basque
Fronton Cambo-les-Bains Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-17 20:00:00
fin : 2026-08-17
Date(s) :
2026-08-17
Ouverture des portes à 19 pour le casse croûte basque Le talo et buvette.
20h, début du spectacle danses basques, pelote à main nue et joko garbi
Billets en vente sur place. .
Fronton Cambo-les-Bains 64250 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 25 88 52 06 kanboarrak.pilota@gmail.com
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English : Soirée basque
L’événement Soirée basque Cambo-les-Bains a été mis à jour le 2026-07-10 par OT Cambo les Bains
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