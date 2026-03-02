Escapade bien-être au Château de la Motte Château de la Motte Louchy-Montfand

Escapade bien-être au Château de la Motte

Château de la Motte 5 rue de la bascule Louchy-Montfand Allier

Tarif : 220 – 220 – 280 EUR

Tarif réduit

EARLY BIRD avant 15 mars

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-02 09:30:00

fin : 2026-05-03 16:00:00

Date(s) :

2026-05-02

Séjour au château de la Motte 2j/1n en pension complète. Inclus 3 sessions Yoga, automassage et réflexologie, balade dans les vignes. Détente absolue.

Château de la Motte 5 rue de la bascule Louchy-Montfand 03500 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 15 90 15 90 contact@chateaudelamotte-louchy.fr

English :

Stay at Château de la Motte: 2d/1n full board. Includes: 3 sessions of yoga, self-massage and reflexology, walk in the vineyards. Absolute relaxation.

