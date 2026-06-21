Maisonnais

Escapade bineêtre et déconnexion

186 route des cartelets Maisonnais Cher

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-25

fin : 2026-08-23

Date(s) :

2026-07-25 2026-08-22

Un week-end pensé pour le repos du corps et de l’esprit, alliant nature, élégance et ressourcement.

Offrez vous une parenthèse hors du temps dans un cadre naturel exceptionnel, entouré de chevaux, de jardins et d’une atmosphère apaisante pensée pour le repos du corps et de l’esprit. Entre nature, élégance et sérénité, vivez une expérience immersive dédiée au bien être et au lâcher prise. Réservation obligatoire, places limitées. .

186 route des cartelets Maisonnais 18170 Cher Centre-Val de Loire +33 6 50 53 66 38

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English :

A weekend designed to rejuvenate both body and mind, combining nature, elegance, and relaxation.

L’événement Escapade bineêtre et déconnexion Maisonnais a été mis à jour le 2026-06-21 par OT CHATEAUMEILLANT