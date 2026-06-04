Maisonnais

Soirée espagnole à Maisonnais

186 route des cartelets Maisonnais Cher

Tarif : 25 – 25 – EUR

25

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-08-08 17:30:00

fin : 2026-08-08

Date(s) :

2026-08-08

Un évènement unique dans le Berry!

Accueil à partir de 17h30, début de l’évènement à 18h:

Présentation d'(un élevage de chevaux espagnols, avec démonstrations montées et en liberté de nos étalons, découverte des poulains nés en 2025.

Paella géante, buvette et cocktails spéciaux andalous.

Concert flamenco exceptionnel, invité Guillermo Flores, venu du sud, accompagné de sa danseuse Iraëla et son équipe de danseuses.

25€ par pers uniquement sur réservation 06.60.53.66.38 25 .

186 route des cartelets Maisonnais 18170 Cher Centre-Val de Loire +33 6 60 53 66 38

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English :

A unique event in Berry!

L’événement Soirée espagnole à Maisonnais Maisonnais a été mis à jour le 2026-06-04 par OT CHATEAUMEILLANT