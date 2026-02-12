Escapade Culturelle Le Luart
Escapade Culturelle Le Luart dimanche 24 mai 2026.
Escapade Culturelle
Le Luart Sarthe
Début : 2026-05-24 12:00:00
fin : 2026-05-24 18:00:00
2026-05-24
2e escapade du Festival Les Rendez vous de St Lyphard, au programme arts de la rue, expositions, visite guidée, café culturel, déambulations, guinguette. En musique JEYO et en spectacle L’imprévu sidéré, échelle acrobatique par la Cie La Voie Ferrée. (gratuit) https://tombesdelalune.com/festivalles-rendez-vous-de-st-lyphard/ .
Le Luart 72390 Sarthe Pays de la Loire
