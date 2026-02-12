Escapade Culturelle

Le Luart Sarthe

Début : 2026-05-24 12:00:00

fin : 2026-05-24 18:00:00

2026-05-24

2e escapade du Festival Les Rendez vous de St Lyphard, au programme arts de la rue, expositions, visite guidée, café culturel, déambulations, guinguette. En musique JEYO et en spectacle L’imprévu sidéré, échelle acrobatique par la Cie La Voie Ferrée. (gratuit) https://tombesdelalune.com/festivalles-rendez-vous-de-st-lyphard/ .

Le Luart 72390 Sarthe Pays de la Loire

